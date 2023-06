“La valla dice 90 millones de pesos, pero no vemos reflejada esa inversión”

Afirman que la inversión no se ve reflejada en los materiales, en los juegos ni en las zonas verdes. Y como si fuera poco, también se quejan porque ahora el parque tiene muchos tramos inundados, ya que no le dejaron desagües.

Habitantes de la Quinta Etapa de Los Calamares y los miembros de la Junta de Acción Comunal del barrio denunciaron públicamente los trabajos de adecuación del parque principal de ese sector, ya que, según ellos, no solo están retrasados, sino que no tienen la calidad esperada.

Llamado a entes de control

El presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Calamares, Juan José Jiménez, hizo un llamado a la Alcaldía Mayor y a los entes de control para que investiguen el contrato y verifiquen los costos que ha tenido la obra.

“El parque Juguemos, conocido también como el parque La Bombonera, tiene fallas estructurales y algunas irregularidades porque los desagües no sirven y se está inundando con frecuencia. Cuando nos vinieron a socializar la obra nos hablaron de unos costos directos que alcanzaban los $90 millones y costos totales que superaban los $120 millones. Esa plata no es de un edil ni de un alcalde local, esa es plata de la comunidad, es plata de los cartageneros, por eso nos duele lo que está pasando. Estamos realizando esta denuncia pública porque en Los Calamares no se están haciendo las cosas como deben ser. Pedimos que investiguen, no vamos a firmar el acta de recibido”, manifestó el dignatario. Lea: Se reactivaría cobro del peaje de Turbaco: conozca quiénes deberían pagar

La obra es ejecutada por el contratista DJC Constructores y cuenta con la supervisión de Edurbe.

“Bienvenidas las obras, pero bien hechas. Como comunidad no nos quedaremos callados, vamos a llevar esto a la Procuraduría para que tome cartas en el asunto”, finalizó Luis Carlos Arrieta, fiscal de la JAC.