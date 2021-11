Con una sonrisa tímida y la dulzura que la caracteriza, María Encarnación Palacios Rodríguez trata de convencerse de que vive bien cuando a simple vista no es así. De hecho, la mayoría del tiempo, parece aguantar las ganas de llorar.

— Cuando tengo como dos veces, hay días en que no tengo para comer.

— Señora María, ¿usted cuántas veces come en el día?

No trabaja y tampoco está en edad de hacerlo. Hace varios años vendía fritos en el Centro, pero luego fue diagnosticada como diabética, le operaron uno de sus ojos, y los médicos le aconsejaron no asolearse. Sin embargo, ante la falta de dinero para un transporte, camina cada vez que es necesario a buscar sus medicamentos, en un recorrido de a veces más de una hora que la desgasta físicamente.

En su casa todas sus pertenencias están cubiertas de plástico. El techo tiene agujeros y cada vez que llueve el agua se filtra y amenaza con dañarle sus cosas, por eso ella prefiere ser precavida.

“Aquí vivo bien porque nací aquí. Pero triste, mal, porque no trabajo, no tengo nada. Cuando llueve se moja todo, pongo plástico. Esta es una casa porque vivo en ella, pero no es para vivir un ser humano. Mi casa es de madera, las puertas son de zinc. Esta casa era de mis papás y tengo siete años de estar sola”, comenta María.

Dice que nunca le ha hecho arreglos a la casa por la falta de recursos. Ante ello, ha sido la solidaridad de algunos vecinos la que ha permitido que el techo no se le venga encima, pues con cada lluvia, su casa sufre.