“La seguridad no es solo un asunto de la Policía”: Sec. del Interior

Ana María González-Forero fue designada el pasado 12 de julio como nueva secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana, luego de la renuncia de Paola Pianeta. (Lea: Ana María González-Forero, nueva secretaria del Interior de Cartagena)

Su nombramiento se dio en medio de una alta percepción de inseguridad y restricciones interpuestas por el Distrito para mitigar el accionar de la delincuencia. Entre estas acciones están el establecer un límite de horario a los establecimientos comerciales en los sectores con altos índices de riñas y asesinatos, y la prohibición de motos con parrillero hombre en ocho barrios de la ciudad.

González-Forero aseguró que dentro de sus propuestas está trabajar con las comunidades. “El reto más importante es recordarles a los cartageneros que la seguridad no es un asunto solo de la Policía. Hay dos maneras de ver una calle segura, la primera puede ser la que tiene un CAI, y a veces no es así porque frente a Chambacú hay una estación y hay problemas de seguridad muy fuertes. Hay otra manera por la cual me he identificado en mi trabajo comunitario y es una calle llena de niños. Hay un discurso que está promoviendo la Secretaría de Educación que es el de la ciudad para los niños y las niñas, yo creo que es por ahí es que debemos arrancar. Todos debemos generar entornos seguros porque todos somos responsables de la seguridad”, dijo.