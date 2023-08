La riqueza de Witate: iniciar a la niñez de un sector de Olaya en el deporte

Vicente Julio Teherán, Witate.

“Mi familia me dice: “ya, cabréate de eso”. Pero quiero dejar el polideportivo hecho, quiero dejar a los pela’os jugando cómodamente. Es mi propósito y Dios tiene que darme fuerzas. Tengo fe en que lo van a hacer. Instauramos una acción popular contra la Alcaldía de Cartagena y el año pasado fallaron a favor de la mejoría de los escenarios, porque estamos pidiendo el polideportivo, es decir, la cancha de béisbol y la cancha de fútbol. Veo cerca las obras porque abogados vinieron a inspeccionar el terreno y tenemos más de seis años detrás de ellas”, dijo Witate, quien para sostenerse recibe el apoyo de su familia.

“En cuanto a salario estoy mal ahora, pero de pronto mañana estaré bien -agregó-. Por la comunidad soy un luchador incansable, a mí nadie me paga. No me preocupo por la comida, porque tengo dos hijas que me la mandan, pero a veces me preocupo por otras cosas que tengo que comprar. Dios sabe las buenas acciones que he hecho y todo el mundo es amigo mío. Tengo esa riqueza y no la cambio por nada”.