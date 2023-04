La respuesta de Mintransporte a Dau por llamarlo “sapo y politiquero”

“El ministro de Transporte sapeó a la secretaria del Interior, la denunció ante la Procuraduría y ya le abrió ese proceso. También trató de intimidarme y lo volvió a hacer diciéndome que si no dejaba que cobraran a la brava el peaje de Marahuaco, estaba a favor de levantar las talanqueras y le estaba causando un detrimento patrimonial al Estado”. Lea: “Sapo, haz lo que quieras”: Dau pide la renuncia de Mintransporte Esas fueron las palabras con las que inició su Facebook Live, el alcalde de Cartagena, William Dau al mostrar su indignación por “la incertidumbre” que viven los habitantes de los corregimientos de la zona norte, tras desconocer el futuro de dicha caseta, pues el pasado miércoles se habría acordado que en 72 horas se iba a definir si se levantaban las talanqueras en Marahuaco. También le puede interesar: Procuraduría abrió investigación en contra de González-Forero En su discurso, el mandatario de los cartageneros lanzó duros cuestionamientos contra el jefe de la cartera de Transporte, Guillermo Reyes: “Le dije que había que trasladar el peaje. Yo no digo que no se pague sino que sea trasladado, entonces me dijo que se iba a reunir con la Procuradora porque sabía que no nos llevábamos bien, le dije que no me interesaba y él se molestó. Sapo, haz lo que quiera”.

Contó lo sucedido en la reunión del pasado martes. “He dicho que la solución de los peajes, tanto de Marahuaco y Turbaco, es llevarlo más allá de los perímetros urbanos y Turbaco es el dormitorio de muchos cartageneros. En Marahuaco están aislando comunidades pobres de nuestra jurisdicción. Comparemos el tratamiento y la manera de comportarse del ministro con Marahuaco... Resulta que en Turbaco sí levantaron las talanqueras”, cuestionó. Respondió Mintransporte Guillermo Reyes, ministro de Transporte en diálogo con El Universal salió al paso de las declaraciones del alcalde Dau, dijo que el mandatario “estaba acostumbrado a irrespetar a los servidores públicos” y que los señalamientos de esta tarde serán recopilados para ser entregados a la Procuraduría. “Le he pedido a la procuradora que las declaraciones que dio hoy y las de la Gobernación se incluyan en las investigaciones. Él no le tiene miedo a la autoridad, no le tiene miedo a faltarle el respeto a los servidores públicos, él cree que con los insultos puede alcanzar sus objetivos y yo no lo voy a permitir”, dijo Mintransporte.

Recordó la conversación que tuvo hace un par de semanas con los alcaldes en el Congreso Nacional de Municipios que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Cartagena.

“Hace unos días tuve la oportunidad de decirle a los alcaldes que como ministro siempre estaba dispuesto al tema de los peajes por la vía al diálogo, dije que no estaría de acuerdo en bloqueos y vías de hecho para destruir los peajes. Lo que hizo la alcaldesa (e) de ese entonces de Cartagena de promover mover las talanqueras a la fuerza era una falta disciplinaria”, indicó Reyes. Y continuó: “El alcalde muy impetuoso me dijo que iba a seguir oponiéndose a ese peaje de Marahuaco, porque esa caseta afectaba a las comunidades. Le dije que abríamos un espacio de diálogo. Dau esta semana llegó a la Gobernación de Bolívar, estaba el gobernador y el presidente de la ANI, y él muy grosero dijo que se movía el peaje o se movía. Fue muy irrespetuoso conmigo y esa costumbre de irrespetar a los concejales, órganos de control en mi caso no lo acepto, le dije que conmigo ese no era el camino”.

El peaje no se trasladará