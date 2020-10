El pasado 1 de septiembre Cartagena dio un gran paso al recibir el primer vuelo comercial procedente de Bogotá, y por ende, permitir el reinicio de operaciones en el aeropuerto Rafael Núñez. De manera paralela se autorizó la apertura de restaurantes, el muelle de La Bodeguita, comercio al por menor, hoteles, moteles y al cabo de un mes se abrió la primera playa piloto.

Durante todo este proceso el término reactivación económica ha sido elemental, pues es el objetivo del Gobierno nacional y Distrital al levantar las restricciones que empezaron a regir desde marzo a causa de la pandemia por la COVID-19.

Sin embargo, las semanas pasan y la frase se queda pequeña, pues los empresarios coinciden en que aún no se puede hablar de reactivación.

“Aunque el nivel de operación de las empresas ha venido mejorando por la apertura de la economía, hay que mencionar que la reactivación económica es un proceso largo y prolongado, eso no funciona como un interruptor que uno apaga y prende y ya está encendido el bombillo (...) La demanda no se va activar rápidamente porque los hogares no tienen el nivel de consumo esperado”, afirmó María Alejandra Osorio, subdirectora ejecutiva de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi.

Agregó que si bien la pandemia agudizó los problemas de las empresas, ya estas tenían afectaciones de caja meses atrás, en parte por “unas limitaciones grandes de competitividad por los TLC y un reemplazo a nivel interno con mercancías extranjeras que no permiten competir ni siquiera en los costos de producción”.