“El video fue grabado hace varios años y no entendemos con qué intención empezó a circular recientemente. Ese recinto se adecuó en el 2020 porque como estaba no cumplía con las normas. Allí ya se encuentra la subestación eléctrica de 225 kva, que permitirá continuar con el proyecto de modernización de la iluminación del fuerte”, aseguró el director de la Etcar.

“Las obras contemporáneas de acondicionamiento deben ser visibles y diferenciales del contexto en el cual se encuentran para que se puedan identificar, tal como lo establece la Carta de Venecia, que determinó desde 1964 los criterios de Restauración Científica. Esta pieza está en la parte baja del cerro San Lázaro, no es visible y no constituye una obstrucción al paisaje cultural. Tampoco está adosada a los muros coloniales y no puede estarlo, de tal manera que si en un mañana se hace una reubicación, podrá ser movida sin inconvenientes”, explicó el experto, agregando que lo ideal sería dejarla allí y no removerla debido a la complicada cimentación de la zona.

(Lea: COVID-19: conozca el reporte de este lunes 7 de febrero).

Sobre posibles ajustes, el arquitecto Correa recalcó que no es necesario que haya una mimetización de la estructura, porque al ser contemporánea debe ser diferente a su contexto, de lo contrario causaría la sensación de falsos históricos.

“Es falso que estas obras de acondicionamiento deban disfrazarse estilísticamente porque inducen al error en la lectura integral de los monumentos. Todas las intervenciones realizadas en las fortificaciones de Cartagena son asesoradas, concebidas y supervisadas por expertos en materia de Patrimonio, con las respectivas autorizaciones de las autoridades competentes”, finalizó el experto.