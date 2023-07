La racha de asesinatos en Cartagena que Cabal usó para criticar a Petro

El jefe de estado aseguró en medio de su discurso: “Nosotros dijimos en campaña queremos construir de Colombia una potencia mundial, no es un slogan, es un concepto. Creemos que Colombia puede ser potencia y lo puede ser, alrededor, de volver la vida un eje de la lucha política y social”. Lea además: “Hoy Colombia enfrenta el peor estallido de violencia en muchos años”: Cabal

“Lo que está en cuestión hoy en el mundo no es el capitalismo, no es el poder mundial solamente, no es la existencia de unas u otras naciones; lo que está en cuestión hoy en la humanidad es la vida, la existencia no de uno, sino de toda la humanidad. Y no es que haya me haya vuelto apocalíptico, aunque a mí me gustaba mucho leer el libro de San Juan en la cárcel, me parecía pasional y poético, sino que lo dice la ciencia”, dijo el mandatario.