“La pruebita” que le costó un ‘ojo de la cara’ a turistas en Playa Blanca

“Ayer estuve con mi esposa en Barú y pasó un vendedor ofreciendo cangrejos y ostras, me entregó una y me dijo que era un regalo, que era de mal gusto no recibirle a un negro, el regalo que te ofrecía. Le dije que muchas gracias y me entregó el supuesto regalo”, contó Julián Alvarado, turista del interior del país. (También le puede interesar: En Playa Blanca, a extranjeras les cobraron $350 mil por una carpa y dos masajes)

“Cuando le recibo el regalo, se sienta y empieza a abrirlo para mostrarme como era la ostra, enseguida me dijo pruebe, cuando se levantó me dijo que le debía $110.000, le dije que no tenía ese dinero, mi esposa se metió y dijo que no le iba a pagar nada”, continuó.

El turista relató que después de discutir con la persona que le ofreció “la prueba gratis”, decidieron pagar $15 mil contra su voluntad: “Le dijimos que trajera a la policía porque no íbamos a pagar absolutamente nada. El señor me dijo que entonces le diera $80 mil, le dije que no, después que $50 mil, le dije que no pero finalmente mi esposa muy enojada le dio $15 mil. Le dijo que se fuera o sino llamaría a la policía”.

¿Un caso aislado?

Leider Llamas, un turista que hace varias semanas estuvo en las playas de Bocagrande, le contó a El Universal que mientras disfrutaba con un par de amigos en esa zona de la ciudad, se le acercaron dos vendedores a ofrecerle ostras y jaibas. Ellos se rehusaron a la propuesta alegando que no le gustaba la comida de mar, especialmente lo que les estaban ofreciendo.

Contó que uno de los vendedores le dio una jaiba por $5000 y a su amigo le ofreció una ostra “gratis”, sin embargo, una vez terminaron de consumir, la cuenta les había dado $25.000. “Nos asombramos mucho porque se suponía que solo nos habíamos comido la jaiba... A la final nos tocó pagar para no pelear con ellos”, dijo.