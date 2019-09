La petición sin respuesta que generó una tragedia

El 24 de junio de este año, en medio de una fuerte lluvia que caía en Cartagena, la familia Peralta vivió una tragedia que había advertido que podía suceder, pero que al parecer, no era tan prioritario para las autoridades ambientales. Ese día una gigante bonga cayó sobre su casa en Barrio Nuevo, sector de El Reposo, y destruyó la vivienda casi en su totalidad, por suerte, no hubo víctimas fatales que lamentar.

Aunque ese día la familia recibió la mano amiga de sus vecinos y algunas autoridades se acercaron al lugar, Jhony Peralta denuncia que las entidades distritales lo han abandonado y lo llenaron de falsas promesas.

“Cuando hay un caso así todas las entidades llegan a la casa ofreciendo, una ayuda por aquí y otra para allá, me dijeron que no me iban a desamparar, que me iban a ayudar a recuperar mi casa, me dijeron que me ofrecerían materiales, pero a la hora de la verdad todos hacen caso omiso, la única oficina que me colaboró con 200 mil pesos es la de prevención y desastres”, sostuvo Peralta.

El hombre, quien vive con su esposa y dos hija, está desesperado ya que debe pagar $400 mil en arriendo más los servicios, y le ha sido imposible reconstruir su casa. Además, recalca que su situación es culpa de las autoridades ya que desde 2008 había advertido que la bonga se podía caer, por lo que era necesario talar, maniobra que él no podía realizar y que de hacerlo sin la debida autorización, le podría traer sanciones.

Pero... ¿por qué nunca se taló si se sabía del daño? A través de un oficio con fecha del 19 de julio de 2019, el Establecimiento Público Ambiental (EPA) respondió un derecho de petición de la JAC de El Reposo en el cual manifestó que el 3 de agosto de 2017 se expidió el concepto técnico donde se dio viabilidad a la poda del árbol.

El documento permitía, “poda de formación, mantenimiento y tratamiento fitosanitario para eliminar las ramas secas y mal formadas, las ramas que están cerca a cables, las ramas que se encuentran encima de las viviendas, darle simetría a la copa, bajarle suficiente altura para minimizar el desarrollo de las raíces”.

Sin embargo, eso solo era un permiso que entregaba la entidad, ya que los trabajos de poda son responsabilidad del interesado porque el organismo ambiental “no puede ser juez y parte en un proceso”. Cabe resaltar que la familia Peralta manifestó que nunca recibió la certificación expedida por el EPA, aunque de recibirla, tampoco hubiesen podido hacer los trabajos por la maquinaria requerida.

“Cuando nos llega la solicitud enviamos unos técnicos que hacen una valoración del estado fitosanitario del árbol y determinan si es una poda o una tala de acuerdo a su estado, con eso emitimos un acto administrativo donde ordenamos la tala y la poda de acuerdo al árbol que se va a intervenir. Luego, la persona tiene que buscar a los técnicos expertos que hagan el trabajo”, afirmó el funcionario.

Es decir, cada ciudadano debe sacar de su bolsillo para poder realizar poda o tala de un árbol, eso sí, siempre y cuando el EPA lo permita.