Enormes aberturas en el suelo, charcos, falta de iluminación en las noches, inseguridad, entre otras falencias han sido denunciadas por los vecinos, pero no han sido atendidos.

Urge una rehabilitación

Han pasado tres años desde aquella intervención y hoy la Perimetral nuevamente luce en precarias condiciones.

Otra vez hay más de 10 huecos que superan el metro cuadrado y las aguas lluvias se quedan estancadas en varios puntos.

“Aquí se necesita una mayor atención del Distrito. Esta es una vía de suma importancia para la zona suroriental de Cartagena, pero desafortunadamente está muy destruida. Cada vez que llega la temporada de lluvias se pone peor, por eso lo más conveniente es que la intervengan al menos una vez al año”, expresó Efigenio Gaviria, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector 11 de Noviembre de Olaya Herrera.

(Lea: De vía Perimetral a Malecón de la Ciénaga de la Virgen).

De igual forma, el gestor social del barrio El Líbano, Eduardo Pérez, aseguró que no solo hay falencias en la malla vial sino en el alumbrado público y en materia de seguridad.

“La Perimetral no ha sido ajena a la delincuencia, se han registrado hurtos a conductores particulares, por eso requerimos mayor presencia de la Fuerza Pública. La solución no es solo tapar los huecos, sino hacer una intervención integral, colocando policías permanentes y sobre todo arreglando las luminarias, ya que la mayoría de las lámparas no sirven y nadie se atreve a pasar de noche por la oscuridad”, manifestó Pérez.

La vía Perimetral tiene una extensión de 3.5 kilómetros, se inicia en San Francisco y finaliza en Olaya Herrera, detrás de la Villa Olímpica, donde están los grandes escenarios deportivos de Cartagena.