William Dau Chamat, alcalde de Cartagena.

Indicó que “en el año 2020 yo no podía pagar eso, pero tenía la obligación contractual porque ese contrato que hizo Pedrito fue firmado por el Distrito (...) El propietario del predio podía demandar al Distrito, dije, vamos a trabajar este año pero no va más (...) De 105 millones de pesos le bajamos a 45 millones de pesos. 60 millones de pesos estaban cobrando adicionales, ¿quién se los embolsillaba?, ¿de quién son esas comisiones? ¡Es una barbaridad!”.

Dau sostuvo que “este año Freddy está presiona y presiona, jode y jode, y nosotros no y no. Cuando acabamos el año le avisamos al dueño del predio que no vamos más. El Distrito no es responsable (...) Después de cobrar 105 millones de pesos mensuales firmados por Pedrito nosotros lo bajamos a 45 y vino Freddy este año que no quise pagar y lo negoció en 25 millones. Ahí debe haber alguna irregularidad...”.