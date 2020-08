El olvido es visible, es palpable. Se trata de una comunidad de más de 2.500 habitantes que no cuenta con un puesto de salud ni tampoco con lugares de esparcimiento, donde solo hay dos calles pavimentadas, y el colegio distrital está devorado por la maleza.

Llegar a Punta Canoa en época de coronavirus no hace mucha diferencia con lo que se puede encontrar en un “día normal”. Son pocas las personas que usan un tapabocas en el corregimiento y el motivo es que el COVID-19 no ha llegado hasta allá, como históricamente, tampoco lo han hecho las autoridades. ([Vídeo]: La pandemia que se vive en Punta Canoa es la del olvido estatal)

El mito de que las playas de Punta Canoa estaban contaminadas por el tratamiento de aguas residuales (cosa que no es real) terminó por ahuyentar a varios turistas, y ahora son pocos los visitantes que llegan al corregimiento con estos fines. Aún así, los habitantes que tienen su fuente de ingresos anclada a esta actividad, aguardan esperanzados por la reapertura de las playas, que les permita nuevamente volver a ofrecer sus servicios.

“Tenemos varios arroyos en la comunidad a los que nunca se les ha hecho un tratamiento ni se les ha canalizado o algo así por el estilo, aquí han venido, pero no se ha hecho nada. Cuando esto se anega viene Prevención y Desastres y hace lo que puede, entregan ayudas humanitarias, dan colchonetas, pero hasta ahí. Esto es muy preocupante. A Punta Canoa le hace falta vivienda, le hace falta Estado, que el Distrito y el Departamento miren hacia esta comunidad”, puntualiza.

I. La deuda de la salud

Efectivamente la Unidad de Atención Primaria (UPA) de Punta Canoa fue uno de los 39 centros de salud que el gobierno del exalcalde de Cartagena, Dionisio Vélez, iba a remodelar con la promesa de mejorar su atención. Para el caso de Punta Canoa la inversión fue de $115.713.759 y hasta el momento lo que hay en el corregimiento es una estructura en estado de abandono que amenaza con desplomarse si no es intervenida pronto.

A María lo que más le duele es que ya lleven cinco años sin centro de salud donde atender a la comunidad. “Este puesto de salud estaba bueno, no sé por qué a Dionisio (Vélez) se le metió que iba a mejorar esto y lo que hizo fue dejarlo en ruinas. Esto da es lástima”, dice.

Los únicos que hacen presencia son Óscar Gómez y Eusebio Leal, dos nativos que en 2015 fueron contratados para prestar el servicio de vigilancia en el centro de salud mientras se ejecutaba la obra y que nunca recibieron un pago más allá del primer año de ejecución. Ahora, dicen que no pueden dejar la estructura sola, porque corre el riesgo de que se roben los materiales que se encuentran en su interior, esos materiales con los que esperan que en algún momento se reanuden los trabajos. “A nosotros nos pasaron por seis meses al centro cultural mientras construían la UPA pero ya llevamos cinco años aquí, yo pensé que ahora en el gobierno del doctor (William) Dau se le podía meter el hombro pero todavía no hemos escuchado nada”, dice Isbelia Leal, auxiliar de enfermería que trabaja en el antiguo puesto de salud y que tras su demolición tuvo que ir a prestar la atención a sus pacientes en un salón acondicionado en el centro cultural del corregimiento, que también se encuentra en un visible estado de deterioro.

“Estamos en un sitio que no es el acorde para la atención porque este es un centro cultural, está retirado del pueblo, estamos expuestos porque acá se encuentran culebras, ciempiés, no hay garantías para prestar un buen servicio”, señala.

II. Sin garantías para la juventud

Pero la situación no termina allí, porque el colegio del corregimiento donde asisten los jóvenes que cursan su primaria y bachillerato, tampoco es que se encuentre en las mejores condiciones, comenzando por el trayecto que deben recorrer para llegar hasta allá, marcado por las calles llenas de barro, los puentes cuyos barandales están llenos de óxido y la maleza que carcome de poco a la infraestructura escolar.

“Tenemos la problemática de la infraestructura, y además, que los niños no cuentan con una buena ventilación dentro de las aulas. También nos gustaría tener una nutricionista y una psicóloga, materiales didácticos para poder trabajar con ellos, porque los que tenemos a veces no alcanza”, asegura.

“Las aulas existen pero no tenemos una institución completa, porque no tenemos salas de profesores, biblioteca, sala de informática ni nada por el estilo”, dice María Aguilar, presidenta del Consejo Comunitario.

De igual forma, no todos en el corregimiento cuentan con acceso a internet, por lo que a muchos estudiantes se les ha complicado continuar con sus clases en medio de la emergencia sanitaria.

La cancha del colegio, al igual que todo ese sector, está invadida por la maleza, pero no es nada comparado con el estado en el que se encuentra el único polideportivo con el que cuenta el territorio, y que hace mucho tiempo dejó de serlo por las deplorables condiciones en las que está.

“Ante la ausencia de la Alcaldía de Cartagena esto está en completo olvido. Ya los niños y los jóvenes no tienen espacio para recrearse. Los semilleros deportivos nacen aquí pero no hay apoyo, por eso queremos que el Distrito intervenga. En este estado, la cancha se presta para otras cosas que no son deportivas, como el consumo de sustancias alucinógenas, calentar armas, lo que sea, pero nada que tenga que ver con el deporte y eso nos está afectando”, explica Leider Carmona, vicepresidente del Consejo Comunitario de Punta Canoa.