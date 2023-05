La multa por llevar abanicos y otros objetos peligrosos en motocicletas

Y si bien no siempre se ven motos con ventiladores circulando por la ciudad, lo cierto es que no es la primera vez que las motocicletas son utilizadas para transportar objetos que pueden resultar peligrosos no solo para quienes van en el vehículo sino para los demás actores viales.

Sillas, mesas, varillas, y grandes paquetes son transportados por los cartageneros en estos vehículos, exponiendo así su vida en la calle. De hecho, varios de ellos han sido captados por el lente de El Universal.