La mitad de los cartageneros se siente inseguro en su ciudad

“Si bien al preguntarles por esta misma sensación en su barrio el panorama cambia, no llega a ser alto el sentimiento de seguridad, con menos del 50%, es decir, los barrios de Cartagena no se consolidan como espacios totalmente seguros para sus residentes”, indicó Eliana Salas, directora de CCV.

Casi cinco horas después, a las 8:30 de la noche, sicarios en moto asesinaron a un hombre identificado como Miguel Ochoa, en El Líbano. Hechos como estos han aumentado la percepción de la inseguridad en la ciudad, pues de acuerdo con el reciente informe de Cartagena Cómo Vamos (CCV), los cartageneros no se sienten seguros ni en sus propios barrios. De hecho, las cifras de homicidios bajo la modalidad de sicariato en la ciudad son alarmantes, pues este año, a corte de marzo, iban 57 casos. El informe arrojó que en los últimos años se ha observado un aumento en diferentes indicadores relacionados con la inseguridad en la ciudad, lo que ha repercutido en la percepción de los cartageneros, llegando a ser 1 de cada 2 los que se perciben inseguros en la ciudad, es decir, la mitad de los habitantes. Lea: 5 sicariatos en 4 días: tres de las víctimas tenían anotaciones judiciales

Y continuó: “Por honestidad y respeto a la ciudadanía, la dirección nacional de la Policía debería cambiar al actual comandante de la Metropolitana de Cartagena. No puede ser que se haya ido el general Nicolás Zapata con los pocos resultados en la ciudad y hayan dejado al subcomandante, que era prácticamente el segundo al mando. Eso es como si sacan al técnico del Real Cartagena y dejan a su asistente. Seguimos en una situación espantosa en materia de inseguridad y los resultados de homicidios son mucho peores”.

Paola Pianeta, exsecretaria del Interior del Distrito, indicó que la crisis de seguridad en el 2022 se agravó por la “poca capacidad de la Policía” para abordar el crecimiento de las estructuras y bandas delincuenciales. “Hoy, esos resultados nos deben llevar a la reflexión. El costo político de quienes asumimos ese cargo lo hemos padecido y en responsabilidad con la ciudad en su momento me retiré. Hay entidades que no lo asumen, como lo es la Policía Metropolitana”, dijo. Lea: 4 de cada 10 habitantes comen menos de tres comidas al día en Cartagena

Pulso Social

Los resultados de la encuesta de Pulso Social publicada en marzo por el Departamento Nacional de Estadísticas (Dane) arrojó un duro panorama en temas de seguridad en Cartagena, pues los ciudadanos que la habitan no se sienten seguros.

Camilo Rey, economista y docente de la Universidad de Cartagena, indicó que el 88,6% de los encuestados en Cartagena se sentía inseguro (seguido de Quibdó, Valledupar, Riohacha, Neiva y Barranquilla). Lea: Prueba reina esclareció el crimen de la empresaria María Mercedes García

El investigador Freddy Goyeneche aseveró que los resultados de la encuesta de Pulso Social no son nuevos. “La encuesta no solo nos muestra los resultados de la inseguridad a través de la percepción. Eso no es algo nuevo, sino que se ha venido acumulando”, aseguró.