La millonada que pagó una vendedora de fritos por unas “becas” para sus hijos

Denis García, denunciante

“Ese señor se llama Jorge Villadiego, me dijo que era funcionario público, que si le daba un millón y medio por cada uno les conseguía becas estudiantiles. El mayor tiene 22 años y ya va por séptimo semestre de psicología en una universidad privada de Cartagena pero no ha podido pasar a octavo porque me quedé sin plata, ya estoy endeudada y no sé cómo más hacer para pagarle los $3 millones que vale el semestre. El menor tiene 20 años y quiere estudiar educación física en otra universidad pero tampoco pudo ingresar porque su beca no existió. Tengo a los dos tristes, preocupados, incluso el mayor a veces se pone a llorar porque ya está casi terminando la carrera y este semestre no lo podrá hacer por no tener con qué pagarlo”, contó la humilde trabajadora.

La denuncia

Denis cuenta que una amiga se lo recomendó y le dijo que muchas familias habían sido favorecidas gracias a sus gestiones. Confiesa que se llenó de emoción al saber que sus dos hijos podrían estudiar becados, por eso creyó a ciegas en la palabra del tramitador.

“La promesa era que las becas costearían las carreras completas y hasta un auxilio de transporte. Se veía como una gran oportunidad. Yo le empecé a pagar por cuotas en junio del 2021, le pagué $1 millón 500 mil por el primero y por el segundo le alcancé a dar $800 mil hasta que empecé a notar las fallas. Él comenzó con mentiras, con aplazamiento de fechas, a sacar excusas, en últimas me presionaba a cada rato para que le mandara 100, 200, 300 porque supuestamente al día siguiente sí iban a salir las becas. Al final todo fue una estafa, le di 2.3 millones de pesos y necesito recuperarlos. A ese señor Villadiego le puse una denuncia en la Inspección de Policía de Santa Ana para que lo obliguen a pagarme lo que le di, la educación de mis hijos es prioridad y él no se las puede arrebatar”, finalizó Denis García. }

La santanera dejó a disposición el número de celular 3002922048, por si alguna persona desea contribuir a que sus dos hijos continúen con sus estudios.