La María sufre porque no han llegado las ayudas

Desde finales de marzo que comenzó el aislamiento obligatorio decretado por el presidente Iván Duque, los habitantes del barrio La María en esta ciudad han esperado pacientemente por unas ayudas humanitarias de parte de la Alcaldía, pero han pasado de la ilusión al desespero y a la decepción, porque a la fecha, transcurridas más de seis semanas, no han visto el apoyo que esperaban.

La presidenta de la Junta de Acción Comunal de La María, Yolanda Moreno, explicó que el barrio se compone de 4 sectores (Hábitat 89, Mirador de la Virgen, El Abanico, y Los Corales), los cuales suman entre todos cerca de 4.500 viviendas y unos 15 mil habitantes. (Lea: Cartagena ya tiene 404 casos de coronavirus y 35 muertos).

“Nosotros hemos gestionado con personas particulares, el sector privado, algunos picós, pero lo que hemos recogido ha sido muy insuficiente para la cantidad de personas en extrema pobreza que a veces se acuestan sin comer. Lo que está viviendo el barrio es muy dramático. Aquí ni siquiera han llegado 50 mercados, pero esos poquitos se los he dado a adultos mayores, a enfermos, a personas discapacitadas. A uno se le parte el alma ver tanta gente sufriendo y no poder ayudarlos a todos. Me ha tocado ser muy selectiva a la hora de repartir y eso me ha traído problemas porque nunca falta el que diga que uno se está robando los mercados o le estamos dando a unos sí y a otros no”, manifestó la presidenta de la JAC.