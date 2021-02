“Escuché de la Juanfe por primera vez gracias a una vecina (...) No sé que expectativas tenía en ese momento, pero fui a la entrevista: eran 1.000 jóvenes o más. Me hicieron un examen de admisión y la entrevista. Ya yo tenía las ganas de pasar, porque me habían explicado que ellos ofrecían estudios técnicos para la vida laboral y mis ganas de superarme eran más grandes que quedarme en la casa, haciendo nada”, cuenta. Y sí: pasó. Comenzó estudiando Cocina y terminó en Servicios Hoteleros. “Transformaron mi vida, me enseñaron a ver mi inmenso valor y siempre yo lo digo a todo pulmón”, reafirma.

Mábel Iriarte.//Foto: Julio Castaño - El Universal.

Así se adaptó a la pandemia

Catalina Escobar fundó hace veinte años la Fundación Juanfe y hoy, al mirar atrás, confirma que ha recorrido el camino correcto. ¿Qué ha sido lo más difícil? Conseguir los recursos para expandir a la Fundación a su máximo esplendor. ¿Y lo más gratificante? Descubrir la mejor versión de sí misma en este andar.

Veinte años después de haber creado la Fundación Juanfe, cuéntanos es motivo que te hace pensar todos los días: ha valido la pena.

-Cuando uno dice “ha valido la pena”, habla del valor humano que la Juanfe le ha creado a las personas, el valor económico que le hemos creado al país y el valor social que le hemos creado a la comunidad en Cartagena y ahora en Medellín, entonces, para mí, cuando digo ha valido la pena, y hablo de que -por ejemplo- hemos salvado a 4.500 niños, pues, con que hayamos salvado a uno ya yo hubiera sido feliz, pero como esto se volvió masivo, es una dicha y una felicidad, pero, a la vez, digo: no es suficiente, vamos por más.

¿Qué ha sido lo más difícil de todo este proceso?

-Siempre está en conseguir los dineros, porque, si nosotros tuviéramos acceso a mucho más dinero, hubiéramos impactado muchas más personas, por ejemplo, la Juanfe está lista para hacer el cuarto piso, nos falta el dinero; está lista para construir un jardín infantil enorme detrás del complejo social, nos ha faltado el dinero; está lista para irnos el triple de impacto social en Cartagena, nos ha hecho falta el dinero; está lista para replicarse en Barranquilla y Guayaquil (Ecuador), nos hace falta el dinero. Aunque tenemos las ganas y los preacuerdos, siempre hace falta la cuestión de dinero. El otro tema que ha sido muy difícil de este proceso es el abordaje a las niñas de altísima vulnerabilidad, por ejemplo, las que hemos tenido que trabajar que han tenido intentos suicidas, porque, cuando una niña de 14 años se quiere suicidar es porque perdimos como sociedad. Fracasamos como país y como sociedad.

¿Qué has aprendido tú, como profesional, como mujer y como madre, en estos 20 años y gracias a la Fundación?

-Lo más importante que he aprendido es de humildad, porque las personas te llevan a reevaluar lo que tienes en tu vida y las razones por las que debes ser feliz y cómo ser feliz parte de cosas muy pequeñas. Como mujer, la verdad, yo, muchas veces me reflejo en ellas, porque, cuando tenemos una infancia dura y difícil en soledad, muchas veces me he compaginado con ellas. Entender sus procesos y sus miedos es entender también mis procesos y miedos, eso me ha parecido hermoso. Aprender de ellas ha sacado la mejor versión de Cata Escobar.

¿Cómo ha evolucionado la fundación y cómo ves su futuro?

-La Juanfe arrancó atacando la mortalidad infantil evitable en Cartagena, lo hicimos con muchísimo éxito. Bajamos la mortalidad infantil total en un 81% los primeros ocho años de operación. Era un paso necesario, que nos llevaba, obligatoriamente, a poner los ojos en las madres adolescentes, porque nos dimos cuenta de que ese era el factor principal, no solo de la mortalidad infantil, sino la consecuencia inmediata hacia la pobreza. (...) El futuro es replicarnos en las principales ciudades de Latinoamérica.