“La inseguridad no tiene nada que ver con los bailes de picó”

David Borrás, organizador de salseros.

Por su parte, Leonardo Iriarte, propietario del picó El Rey de Rocha, dejó claro que no es la primera vez que desde el gobierno local se impone esta medida a los bailes de picó por el aumento de riñas y homicidios en la ciudad.

“Durante muchos años siempre han tratado de hacer lo mismo, pero los bailes de picó no tienen la culpa de lo que sucede en la ciudad y en el país. Ya los picós no solo hacen parte de la cultura, ya hacen parte del trabajo. Mucha gente depende de estos eventos. Si analizamos bien, en un evento de picó no se han presentado inconvenientes desde hace muchos años. Lo que pasa con el tema de la inseguridad y los sicariatos en la ciudad no tiene nada que ver con los eventos”, sostuvo.

Las razones de la medida

La secretaria del Interior, Paola Pianeta Arango, explicó que la aplicación del Decreto 0866 responde al clamor ciudadano por el tema del ruido y el descontrol que causan algunos eventos y bailes de picó.

“Aclaramos que desde la administración no estamos estigmatizando los bailes con picó. Entendemos que esta es una forma de recreación y de cultura para toda la ciudadanía cartagenera. Sin embargo, hay una propagación de establecimientos que muchas veces no cuentan con los permisos establecidos, entre ellos los de las Junta de Acciones Comunales, y están realizando eventos en muchísimos barrios y esto está perjudicando el descanso y la sana convivencia al interior de nuestras comunidades”, dijo.