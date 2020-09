En el marco de sus 25 años de gestión empresarial, Aguas de Cartagena otorgará un regalo literario a la ciudad: el libro ‘Surcando las aguas”, una obra en la que los protagonistas son los cuerpos hídricos de Cartagena. (Lea aquí: Estos son los cuerpos de agua que bañan a Cartagena)

La obra se lanzará en medio de un conversatorio mañana martes 29 de septiembre, en el cual estarán presentes el gerente general de Aguas de Cartagena, Jesús García García; el director del Establecimiento Público Ambiental (EPA) Javier Mouthon; la directora ejecutiva de la Fundación del Canal del Dique COMPAS María Eugenia Rolón; y también el historiador y economista de la ciudad José Vicente Mogollón. (Le recomendamos: ‘Surcando las aguas’, el proyecto literario de Aguas de Cartagena)

El Universal dialogó con Raúl Porto, escritor del libro para conocer más detalles sobre esta nueva obra.

EU: ¿Qué piensa de la propuesta?

RP: Me parece una propuesta novedosa. La verdad sea dicha, el cartagenero no conoce a fondo toda esa riqueza acuífera que tiene. Todo ese conjunto de bahías, ciénagas, mares, lagunas, caños y canales. En fin, es un atractivo que pocos lugares del mundo tienen y aquí prácticamente los hemos tenido abandonados, llenos de basuras, en algún momento las aguas negras desembocaron en ellos aunque todo eso se ha ido arreglando poco. Pero el cartagenero en sí no conoce esto, entonces es la oportunidad para que de pronto las autoridades también se entusiasmen y comiencen a manejar el proyecto de la conexión de estos espacios, para que sirvan de transporte para los que vivimos aquí en Cartagena como también a los turistas.

Siempre se ha dicho que Cartagena es la Venecia de América, pero ¿dónde está la Venecia y por qué no la ponemos en práctica? Aquí se han hecho cientos de estudios para hacer ese trabajo y ninguno se ha podido realizar, por eso creo que esta propuesta novedosa que hace Aguas de Cartagena puede ayudar a que se den giros y por fin podamos tener ese sueño anhelado que los cartageneros han tenido siempre de conectar estos cuerpos de agua.

EU: ¿Cómo fue asumir este reto?

RP: Los directivos de Aguas de Cartagena me sorprendieron cuando me invitaron a una reunión diciéndome que estaban interesados en la publicación de un libro. Me dijeron que iban a hacer una obra sobre los cuerpos de agua y me preguntaron ¿te le mides? Me pareció un tema novedoso y que valía la pena hacerlo así que me esforcé por hacer un trabajo sobresaliente y por llevar el mensaje que todos queremos.

Al principio me sentí enredado porque no había coordinado bien cómo iba a ser el hilo para conducir el libro, entonces fue cuando me puse de acuerdo con Roberto Granger, que es el fotógrafo y le di la lista de los cuerpos de agua en el orden que salen en el libro, y le dije, “bueno, entonces ahora vas a tomar las imágenes de cada lugar en el mismo orden que están aquí, haremos un recorrido en el que los textos vayan acompañados de las fotos”, y así fue. Comenzamos este reto y con la ayuda del diseñador Edwin Padilla, quien también fue persona clave en este trabajo logramos cristalizar esta idea que poco a poco fue tomando figura y volumen, poco a poco nos fuimos entusiasmando más cuando vimos que esto iba caminando. Lamentablemente la pandemia nos privó de mucho tiempo y yo me enfermé también, duré hospitalizado dos meses y en algún momento pensé que el proyecto iba a fracasar porque habíamos perdido del hilo con el que empezamos, pero afortunadamente le metimos el hombro y el libro salió, ya tiene vida y sé que va a gustar a los cartageneros y a todos los que lo lean porque se van a encontrar con un tema distinto en el cual hacemos énfasis en toda esa riqueza que tenemos en los cuerpos de agua.

EU: ¿De dónde sale el nombre ‘Surcando las aguas’?

RP: Me dieron la oportunidad de que yo bautizara el libro y de una se me ocurrió ‘Surcando las aguas’, porque este es un recorrido por estos cuerpos y yo enseguida me imaginaba montado en un yate navegando por ellos.

EU: ¿Cuánto demoró todo?

RP: A mí me llamaron en octubre del año pasado, que fue cuando comenzamos a organizar todo el cronograma de actividades, que al final no se pudo cumplir al pie de la letra por todas esas cosas que se presentaron, pero en sí nos demoramos como dos o tres meses armando ese rompecabezas punto por punto y viendo las imágenes para que el libro tuviera esa concepción que le dimos desde el principio: que fuera una conexión entre texto y foto. Esa fue la apuesta y se hizo bien, luego vino la etapa final de revisión para que no se escapara ningún error y lo entregamos a varias personas para que lo chequearan. Fue un trabajo mancomunado que resultó en el libro que van a conocer.

¿Qué espera que sientan los cartageneros que van a leer el libro?

RP: Creo que con este libro abrimos una nueva visión para que los cartageneros puedan conocer los cuerpos de agua, para que cualquier cartagenero se embarque en una lancha y pueda recorrer todos estos sitios.

La idea es que los cartageneros los vean como algo propio y los lleven en el corazón, porque los cuerpos de agua son nuestros, no son de nadie más, y también que los defiendan, porque han estado en abandono y ya es hora de que los recuperemos y exaltemos su belleza natural, esa es la esperanza que yo tengo.