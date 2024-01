La historia del emprendimiento costeño que rompe paradigmas

Beatriz Dager.

Con un potencial cliente en “lista de espera” y la ayuda de un aventajado programador de Turbaco se lanzaron a la aventura. “En ese momento teníamos la idea de negocio, el cliente nos estaba esperando y solo nos faltaba el nombre”, recuerda Camilo.

Y el nombre de su emprendimiento también llegó de forma inesperada. “Queríamos un nombre corto, atractivo, de fácil recordación. Entonces recuerdo que Beatriz empezó a cantar la canción de Drake ‘In My Feelings’ que dice Kiki, do you love me? Are you riding? y ahí todos nos quedamos mirando. Entonces Katyna escribe en Google la palabra ‘kiki’ y nos aparece la caricatura de una brujita de 1986 de una película de animación japonesa llamada ‘Kiki: entregas a domicilio’ y sentimos que el universo se había alineado y encontramos el nombre”, cuenta Camilo.