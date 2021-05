“Nos dijeron que ella era una bomba de tiempo, el anestesiólogo la vio y le programaron la cirugía desde el año pasado. Pero pasó enero, febrero, marzo y nunca la llamaron. Escribimos a la clínica pero no nos prestaron atención. Cuando ella se pone muy mal la llevo y muere intubada. El miércoles 14 de abril cuando la voy a enterrar hablan conmigo y me dicen que tiene la cirugía para el domingo 18 de abril”, cuenta Yarcovich.

Vive en Turbaco, pero eso no fue impedimento para que llegara al punto de encuentro puntual para participar en la marcha, la cual también se interpretó como una continuación de las movilizaciones que se llevan a cabo a nivel nacional desde el pasado 28 de abril.

“Mi hijo de 9 años aun me pregunta por qué la clínica no la operó. ¿Cómo le explico yo a mi hijo que la salud en este país es tan complicada? Por eso marcho, son 18 días de su muerte. Quiero que esto cambie, no más muertos, no más hijos sin sus madres ni madres sin sus hijos, quiero que todos y más los dirigentes le metan más corazón a este país y a la salud”, puntualizó.

Para Yarcovich, es necesario que se tomen decisiones serias sobre garantizar el derecho a la salud en Colombia. Esa fue su principal motivación para salir a la calle este 1° de mayo, y a ella se suman las de muchos otros cartageneros que se sumaron a la jornada del día de hoy. ([Vídeo] Así se vivieron las marchas en Cartagena)