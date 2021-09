Martínez señaló que como gremio trabajan para mejorar este servicio turístico y proteger la salud de los equinos. “Nosotros no escondemos los caballos. Las pesebreras están abiertas para los cartageneros, las universidades y hasta los medios de comunicación. Durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19 mantuvimos a nuestra familia y 120 caballos por nuestros medios. Nadie nos ayudó”, añadió.

“La Umata realiza controles cada 15 días en las diferentes pesebreras. Los funcionarios de esta entidad llegan a verificar cómo están los caballos. Pero es importante tener presente que el caballo como todo ser viviente está expuesto a situaciones que no podemos controlar. Por ejemplo, estos animales sufren mucho de cólicos y nosotros (cocheros) cuando ocurren este tipo de situaciones socorremos al caballo de manera inmediata”, sostiene Julio Martínez.

“Históricamente las pesebreras han estado en Chambacú. Nosotros pedimos un comodato para construir las pesebreras con todas las especificaciones técnicas que se requieren pero hasta el momento no ha existido voluntad política. Nosotros no podemos construir porque sin un permiso estamos frenados”, dijo Martínez.

Consenso, la petición

Desde la Asociación de Cocheros de Cartagena se propone un consenso ciudadano respecto al servicio de coches turísticos.

“Ningún gremio es perfecto y aquí no se trata de generalizar. Vamos a construir, no a destruir. Nosotros no estamos negados a nada. Presentamos los caballos a las revisiones trimestrales. Llega la Umata cada 15 días a revisar y a verificar los animales. El Dadis hace las revisiones de las pesebreras. Queremos mejorar las pesebreras a través de un comodato y construir un parque reacreativo en donde los niños puedan interactuar con los caballos y se realicen exhibiciones”, explicó Julio Martínez.

Y agrega que en Cartagena “la gente quiere a los coches. Esta es una actividad tradicional y cultural de la ciudad. Los cocheros han mantenido esta actividad turística que es ícono de la ciudad”.