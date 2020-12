Se acerca la noche de velitas, día en que oficialmente inician las celebraciones decembrinas en el país y donde, la mayoría de las personas, se disponen a festejar o conmemorar estas celebraciones con pólvora, que aunque se sabe que no está permitido, muchos aficionados a la pirotecnia deciden utilizarla.

Es por esto que desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, decidieron lanzar junto al Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud la campaña “la fiesta eres tú, no la pólvora”, con la cual buscan que la ciudadanía tome consciencia y no utilicen este tipo de artefactos, los cuales de no ser manipulados por expertos podrían, incurrir en accidentes lamentables.

“El objetivo fundamental de la campaña es evitar que niños, niñas y jóvenes sufran lesiones, heridas, intoxicaciones o daños irreparables por el uso de la pólvora”, señaló Farid Narváez Simancas, Director Regional Bolívar del ICBF.

Históricamente, los 7 de diciembre, suele ser uno de los días con mayor número de lesionados con pólvora o con faroles y velas, por eso desde ya y con el fin de evitar más casos en la ciudad, desde el ICBF trabajan en promocionar la campaña a través de todos los medios para que los padres de familia y cuidadores de los menores no utilicen con este tipo de artefactos.