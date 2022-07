La fiesta de picó que tiene “dividido” al barrio Piedra de Bolívar

El próximo 24 de julio el barrio Piedra de Bolívar cumple 103 años de fundación, es por eso que desde ya los líderes comunales tienen una variada agenda deportiva y cultural para celebrar esta fecha importante. No obstante, un grupo de ciudadanos cuestiona la realización de bailes de picó, situación que tiene “dividida” a la comunidad. (Lea: Piedra de Bolívar cumple hoy 102 años de fundación)

Los firmantes sostienen que la idea de celebrar el cumpleaños no ha sido socializada de manera adecuada, reiteran que no se oponen a la celebración: “No nos oponemos a dicha celebración sino a la utilización de picó que generan ruido y trae consigo violencia entre los asistentes. Nuestra zona es considerada de alto riesgo por los alrededores de barrios como 9 de abril, El Pueblito, José Antonio Galán y el barrio Las Lomas”.

Reiteran que el evento no beneficiará a la comunidad sino a los organizadores.

“No soy el organizador”

Por su parte, Gerson Luna, presidente de la JAC, señaló que no se puede estigmatizar a una población que disfruta de los bailes de picó. “Quien está organizando el evento hizo la publicidad desde mitad de junio. Sí son con picó pero no pueden decir que la gente es poco sociable y no se puede estigmatizar. Yo creo que estamos exagerando y están haciendo unos prejuicios sin tener argumentos válidos. Yo creo que hacen eventos en barrios más difíciles y salen bien”, dijo.