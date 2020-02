“La EPS no me da las órdenes de consulta ni de medicamentos”: usuaria de Coomeva

“Ya yo no sé qué más hacer, me he amarrado en la puerta de Coomeva, he hecho cacerolazos y demás, pero no me han servido, porque me dicen que debo estar allá en Cartagena para que me resuelvan”, es lo primero que dice Martha Acevedo a través de la línea telefónica.

Ella vive en Medellín con Nicole, su hija, tuvieron que trasladarse en el 2013, debido al síndrome de Bartter que tiene la pequeña de nacimiento, y el cual es tratado en esa ciudad, sin embargo, aseguró la mujer, las cosas se han puesto difíciles para ella y su pequeña, de 7 años, debido a que la EPS no ha querido responder.

“Coomeva no me da las órdenes de consulta ni de medicamentos ni mucho menos los insumos. Muchas veces me ha tocado a mí prestar dinero para comprarle los medicamentos”, indicó, agregando que lo único que Nicole recibe en Medellín son las terapias físicas y atención médica de urgencias, pero si requiere de alguna otra especialidad, no la atienden porque la EPS debe cancelar antes, por lo que a ella le toca pagar esas consultas de manera particular.