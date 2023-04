La dura advertencia de Mintransporte a Dau por los peajes

“Todo aquello que genere afectación a la movilidad es un hecho irregular, somos un Gobierno de puertas abiertas para escuchar y dialogar. La obstrucción de las vías afecta los derechos y la integridad de los terceros”. Lea: 11 de abril, día importante para el futuro del peaje de Turbaco Esas fueron las afirmaciones que publicó el ministro de Transporte, Guillermo Reyes haciendo referencia a las protestas que adelantaban camioneros y comités antipeajes por diferentes motivos en varias zonas del país.

No obstante, en declaraciones a medios nacionales, el jefe de la cartera de Transporte cuestionó a quienes “bloquean vías” por inconformidades como el precio de la gasolina y cobro de peajes: “Aquí hay una norma que nosotros rigurosamente vamos a hacer efectiva, no sólo se deben hacer comparendos sino que vamos a judicializar a los conductores, vamos a aplicar el código penal y mirar si da lugar a la extinción de dominio”. El ministro Reyes reiteró que el Gobierno nacional está abierto al diálogo. Recordó que mañana visitará Cartagena para conversar con los comités y transportadores que están contra la reactivación del peaje de Turbaco después de 19 meses con las talanqueras arriba.

En medio de esta coyuntura, Jaime Castillo, vocero de los transportadores indicó que están abiertos al diálogo: “Le damos un parte de tranquilidad al pueblo bolivarense. Como gesto de paz y diálogo que el ministro no tuvo, nos vamos a sentar al diálogo y dependiendo a lo que se hable se tomarán acciones en lo referente al transporte intermunicipal”. Declaraciones de transportadores

Duro mensaje a Dau Reyes en diálogo con Noticias Caracol se refirió a los bloqueos que se adelantaron en diferentes regiones del país. Dijo que “los peaje como los impuestos no son los enemigos de los ciudadanos, son parte estructural para la construcción de las vías”. “Los peajes se tienen que cobrar aunque se puede negociar con la ciudadanía... No hay lugar a que uno acepte quitar o trasladar los peajes porque algunas personas o a un sector de transporte le parece que no deben pagarlos. Esas conductas las vamos a atacar. No al peaje promovido por candidatos y servidores públicos, los vamos a disciplinar y promover las acciones correspondientes”, indicó.

El ministro de Transporte aseguró que detrás de las manifestaciones hay intenciones políticas: “Hay personas que le dicen a la comunidad que harán que no se cobren los peajes. Yo se lo decía hace algunos días al alcalde de Cartagena ‘no llame a la ciudadanía a no pagar los peajes’ porque eso es llamar a incumplir la ley y eso es sancionable. Él me dijo que tenía muchas investigaciones, bueno, algún día terminarán con los resultados que demostrarán que esas conductas no pueden ser promovidas por servidores públicos”. Hace cinco días Hace cinco días el alcalde de Cartagena, William Dau habló sobre la reunión que tuvo con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, relacionada al peaje de Marahuaco, caseta que la comunidad corregimental pide que sea trasladado a Lomita Arena.

“Quiero reiterar lo conversado la semana pasada con el ministro de Transporte... me pidieron colaboración para que no haya desmanes de orden público. Lo que sí les dije es que no voy a pedirle a la gente que pague estando el peaje ahí, que con gusto se puede pagar, pero llevándolo al kilómetro 42”. Contó que el jefe de la cartera de Transporte se comprometió a dialogar con delegados de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para “revisar los números” y evaluar su petición: “Mientras ellos -Mintransporte- insistan que el peaje se queda en Marahuaco, no podemos hablar. El ministro accedió y dijo que iba hablar con la ANI en estos días para llevarse el peaje a Lomita Arena”.