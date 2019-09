La disputa legal de una vendedora del Centro que pide el reconocimiento del Distrito

Eliana Alvarado Pérez lleva más de 14 años vendiendo comidas en una de las esquinas del Parque Centenario en el Centro Histórico y asegura que desde 2014 ha pedido que la incluyan en el Registro Único de Vendedores Informales (RUV), algo que, hasta ahora, no ha sido posible.

El año pasado interpuso una acción de tutela contra la Alcaldía Distrital y la Gerencia de Espacio Público, la cual fue declarada improcedente por la jueza Laura Arnedo Jiménez, del juzgado segundo civil municipal de Cartagena, quien le ordenó a las entidades correspondientes a que resolvieran la situación de la vendedora. Para ello la denunciante puede valerse tomando como pruebas registros fotográficos y testigos que acrediten que trabaja ahí como vendedora ambulante desde hace cierto tiempo.



Alvarado Pérez es cabeza de hogar y asegura que el negocio de comidas lo inició su madre, quien ahora también depende económicamente de ella.



“Nosotros vendemos comidas de 6 de la tarde a 5 de la mañana todos los días, pues es la única forma que tenemos para salir adelante. Por eso siempre le he pedido a Espacio Público que me ayude a incluirme en el RUV, pero no me dan respuesta. Incluso me mandaron a hacer todos los trámites necesarios”, indicó la madre de 3 hijas.