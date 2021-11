Son varios los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) de Cartagena los que se han quejado en los últimos días porque han llegado a las taquillas de algunas estaciones y no consiguen tarjetas de recarga para poder utilizar el sistema.

A través de las redes sociales de este medio también exponen esta situación, alegando que han tenido muchos inconvenientes.

El Universal atendió estas quejas y confirmamos que esta problemática ocurre en distintas estaciones de Transcaribe.

Algunos usuarios se refirieron al tema. “Me parece una falta de respeto con los usuarios lo que está pasando. Primero porque no nos informaron y segundo porque no han dicho el motivo del porqué no iban a suministrar las tarjetas. Estamos en época de pandemia y no todo el mundo va a querer prestarle la tarjeta a otra persona para que pueda ingresar a las estaciones. Si iban a hacer esto debían avisar, pues todos los ciudadanos que usamos el sistema a diario terminamos afectados”, indicó Paula Pretel, quien estaba en la estación Centro Uno.

Así mismo, Harrison Hernández señaló: “Esto trae muchos contratiempos para los usuarios. La tarjeta es el único elemento válido para ingresar y esto se debe solucionar rápidamente”.