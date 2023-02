La Circunvalar, una vía oscura que ha dejado más de 15 muertos en Cartagena

Fue por esos trágicos accidentes que este jueves 9 de febrero en la tarde, unas 200 personas salieron a La Circunvalar y la bloquearon por cerca de dos horas, para pedirle soluciones inmediatas a las autoridades competentes. Lea: “No queremos poner más muertos”: zona de conurbación reclama iluminación

“Bloqueamos los dos carriles porque estamos cansados de tanta desidia. Aquí constantemente estamos presenciando tragedias porque la vía es muy peligrosa y sobre todo porque no cuenta con iluminación. La gente entra en miedo cuando llega la noche debido a que el riesgo de accidentalidad aumenta. Por ejemplo, el muchacho del miércoles murió porque no vio a una buseta que tenía las luces apagadas y lamentablemente chocó, cayó al suelo y muy cerca venía un carro particular que lo impactó. Fue una tragedia que tiene a una familia de luto y ya no queremos más muertos en esta carretera, exigimos que le pongan un alumbrado público eficiente”, aseguró Javier Bedoya, líder comunal de Villagrande.