KMA: “La reserva legal es para proteger al sector público”

“En los procesos de Asociaciones Público Privadas (APP) de iniciativa privada o de iniciativa pública, no es posible publicar el presupuesto. Para ello uno puede visitar la página del Secop y los 29 procesos de APP con la ANI, y se darán cuenta que en ninguno está publicado el presupuesto ni el modelo financiero de ninguna de las concesiones viales”, dijo el gerente.

Sobre la Quinta Avenida

Asimismo Amín se refirió al caso de la Quinta Avenida y el puente Las Palmas citados por Funcicar.

“Funcicar manifiesta que la Quinta Avenida está en el Plan de Desarrollo, eso es cierto; pero se incluyó durante el periodo de Sergio Londoño con la argumentación de que el proyecto lleva más de 15 años diseñado y no se ha construido. Hoy no hay fuentes o recursos del Distrito ni siquiera para otras vías, y el Gobierno Nacional lo ha manifestado, que no hay recursos.

Nuestro proyecto, no es basado en un terraplén, contempla unos viaductos que son más amigables con el medioambiente; sobre esto recocemos que hay sectores muy importantes y fuerzas vivas con los cuales hay que seguir socializando y discutiendo este componente”, explicó el constructor.