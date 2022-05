May 02 - 06:42

En la etapa procesal el ente investigador presentó su teoría sobre el caso y el testigo de la Fiscalía aportó pruebas que evidenciarían presuntas irregularidades en la expedición de licencias de construcción para diferentes edificaciones. En el caso del edificio San Antonio afirma que la licencia presentada era falsa y que las especificaciones no cumplen a la licencia de construcción tipo C. Situación similar a la presentada en portales de Los Alpes.

“La edificación no cumple con aislamiento de ante jardín que debe ser de 7,00 metros y la construcción tiene 1.50 metros aproximadamente. No cumple con los aislamientos laterales que deben ser de 3,50 metros a cada lado desde el segundo piso y está totalmente adosado. Es decir, no cumple con el retiro posterior que debe ser 7,00 metros y está adosado en el fondo”, leyó Iván LeCompte, testigo de la Fiscalía al ser consultado sobre las presuntas irregularidades en el edificio San Antonio.

De acuerdo con las pruebas presentadas por LeCompte, la licencia de construcción de portales de Los Alpes tendría dos resoluciones con el mismo número pero distintas fechas que corresponderían a predios diferentes. Esta edificación no cumple con el frente y área mínima requerida para la construcción del mismo. La construcción del edificio Brisas de La Castellana tampoco cumpliría con lo estipulado en la licencia de construcción y que la expedida sería falsa.

En la primera parte de esta diligencia que finalizó a las 12:30 p.m. el fiscal del caso, Paulo Xavier Romero Julio solicitó que los documentos presentados por el testigo sean tenidos en cuenta como pruebas.