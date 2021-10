Este jueves, el Juez Noveno Municipal de Cartagena declaró en desacato al alcalde William Dau alegando que este desatendió y no radicó el cumplimiento de un fallo de tutela emitido el pasado 6 de febrero de 2018 a favor de Robinson Villadiego Osorio, propietario de un apartamento en Alpes 31, uno de los edificios construido por el ‘Clan Quiroz’.

Recordemos que en 2018 las familias que ocupaban los edificios construidos por la familia Quiroz se vieron obligadas a evacuar, por lo cual se le ordenó al Distrito pagar subsidios de arriendo para que estas pudieran sobrevivir. Además se debieron realizar estudios técnicos a las edificaciones. El Distrito informó que a corte de mayo de 2021, la suma de subsidios entregados alcanza los $5 mil millones.

Recientemente los Juzgados Séptimo, Primero y Segundo Penal del Circuito de Cartagena tomaron la decisión de reconocer al Distrito como víctima dentro de los procesos que se adelantan en contra del clan Quiroz.

“El juzgado tuteló mis derechos en procura que me otorgaran un subsidio de arriendo hasta tanto no se resolviera la habitabilidad de las edificaciones. Me adeudan desde el mes de abril los subsidios de arriendo esto ha permitido que se dé un incumplimiento de los contratos que he suscrito”, explicó Robinson Villadiego a Caracol Radio.

Este jueves, el Juez Noveno Municipal de Cartagena, consideró que William Dau ha incumplido con el fallo de tutela y le impuso tres días de arresto que deberá cumplir en las instalaciones que indique la Policía Metropolitana. De igual forma, el mandatario fue sancionado con una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales vigentes.

Desde la Oficina Asesora Jurídica aclaramos que la decisión proferida por el Juzgado Noveno Civil Municipal no está en firme toda vez que no ha sido notificada al Distrito y aún falta que surta el grado jurisdiccional de consulta.