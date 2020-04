Juez ordena a dos hoteles de Cartagena no suspender contratos de empleados

En un fallo de primera instancia del 22 de abril, el Juzgado Trece Civil municipal de Cartagena le ordenó a los hoteles Capilla del Mar y Las Américas, que en las próximas 48 horas deje sin efecto las suspensiones de los contratos y las licencias no remuneradas de los trabajadores sindicalizados y, asimismo, a continuar pagando a estos empleados su salario y prestaciones sociales oportunamente.

La decisión del juez se conoció luego de que el pasado 2 abril el Sindicato de Trabajadores de la Producción, Distribución y Consumo de Alimentos y demás Servicios de los Hoteles, Clubes y Bares (Hocar) presentara una tutela, por supuesta violación a los derechos fundamentales de dignidad humana, trabajo en condiciones dignas y mínimo vital, luego de que estas dos compañías suspendieran contratos y otorgaran licencias no remuneradas a algunos de sus empleados en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19.

En el fallo el juez advierte que, pese a lo ordenado, queda la opción de que las partes puedan, de común acuerdo, pactar formas de remuneración diferentes durante el tiempo que dure el aislamiento derivado de la pandemia, respetando los lineamientos del Ministerio del trabajo y los demás que al efecto se expidan, y sin violentar el mínimo vital de sus trabajadores.

La respuesta de los hoteles

Ante la decisión del juez, los hoteles Capilla del Mar y Las Américas indicaron en un comunicado que han puesto todos sus esfuerzos en encontrar las mejores alternativas para sus colaboradores en medio de esta coyuntura y así garantizar su perdurabilidad una vez se supere la crisis que ha golpeado muy fuerte al gremio turístico y hotelero. Además, aseguraron que han llegado a varios acuerdos con los trabajadores.

También resaltaron que los mecanismos propuestos por los hoteles a sus colaboradores se encuentran contemplados en la ley y por tanto, ante la decisión en primera instancia del juez, agotarán todas las instancias legales para ejercer su legítima defensa, respondiendo a la realidad de la situación económica actual que está enfrentando toda la comunidad turística.

Esto dice el comunicado:

“En medio de la crisis generada por la pandemia del coronavirus (COVID-19) que afecta al mundo entero y tiene impactos negativos en todas las industrias, especialmente en el sector hotelero y turístico, los hoteles Capilla del Mar y Las Américas han puesto todos sus esfuerzos en encontrar las mejores alternativas para sus colaboradores en esta coyuntura y para garantizar su perdurabilidad una vez se supere la crisis.

Cumpliendo la legislación vigente y disponiendo de todos los mecanismos que le permitan concertar con sus empleados, los dos hoteles han llegado a diferentes acuerdos con sus colaboradores para enfrentar esta crítica situación, sin precedentes para el turismo. Gran parte de los empleados han decidido acogerse voluntariamente a estas figuras temporales durante el período que se extienda la crisis.

Todas las medidas adoptadas y los mecanismos propuestos por los hoteles Capilla del Mar y Las Américas a sus colaboradores, se encuentran contemplados en la ley, se han discutido y se han establecido, en la gran mayoría de los casos, de común acuerdo con los empleados.

Los hoteles Capilla del Mar y Las Américas lamentan no haber podido llegar a acuerdos con un grupo minoritario de empleados que ha preferido, en consecuencia, instaurar una tutela. El objetivo de los hoteles, en medio de esta coyuntura, ha sido siempre salvaguardar los empleos de cientos de trabajadores en el largo plazo, al proteger la sostenibilidad y perdurabilidad económica de las operaciones. Si no hay garantía de sostenibilidad futura de los hoteles, no habría tampoco posibilidad de asegurar empleos a futuro.

En ese sentido, los hoteles Capilla del Mar y Las Américas respetan el fallo, pero expresan su desacuerdo con la decisión de primera instancia adoptada por el Juez 13 Civil Municipal de Cartagena, que no tuvo en cuenta los diversos fallos que han sido emitidos en primera instancia por jueces de tutela en todo el país, relacionados con la improcedencia de esta acción en las decisiones de suspender temporalmente contratos de trabajo por motivos de fuerza mayor durante esta pandemia.

Por lo anterior, los hoteles Capilla del Mar y Las Américas seguirán de cerca el proceso jurídico que los involucra y agotarán todas las instancias legales para ejercer su legítima defensa, respondiendo a la realidad de la situación económica actual que está enfrentando toda la comunidad turística, en el mundo entero y que, hoy en día, ha llevado a cerrar temporalmente las operaciones del hotel Las Américas y a mantener la operación del hotel Capilla del Mar restringida para atender unos pocos huéspedes de empresas que se encuentran realizando actividades prioritarias, según lo definió el decreto presidencial.