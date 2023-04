Juez confirmó que Ana María González sí vulneró los derechos a embarazada

Alicia Mercado

El Juzgado Cuarto Civil del Distrito de Cartagena de Indias ordenó cancelar los salarios como ya lo había ordenado el juez de primera instancia. Adicional, la Alcaldía debe pagarle a la joven una indemnización por despido discriminatorio en un plazo de 10 días. Sin embargo, Mercado hasta el momento no ha tenido una respuesta por parte de la administración distrital. Lea también: Lo último: Willian Dau sí viajará a Estados Unidos

“Lastimosamente el fallo pues tendría como plazo máximo el día 20 de abril en la medida en que hubo Semana Santa y eso alarga por los tiempos de los días hábiles, pero a hoy que es 18 de abril todavía no he tenido ningún pronunciamiento por parte de la Secretaría del Interior, ni por la Alcaldía Mayor de Cartagena. A dos días de culminar el plazo no he tenido ningún tipo de información. Aún quedamos en las mismas en la medida en que la secretaria y la Alcaldía no se pronuncian.