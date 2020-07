Judith Pinedo responde ante proceso por venta de predio en El Laguito

Como “injusta” y “carente de rigor” calificó la exalcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo Flórez, la solicitud de condena solicitada por la Fiscalía en el largo proceso que se adelanta para aclarar la venta de un inmueble al hotel Dann.

Según Pinedo, la Fiscalía se ha equivocado desde un principio argumentando la venta de una playa y a pesar de que todas las pruebas indican lo contrario, en los alegatos finales sigue repitiendo lo mismo y en consecuencia solicita condena. “Creo que la justicia es la que debe primar en toda investigación, y no me explico por qué si hay demostración suficiente de que no hay delito alguno, la Fiscalía no se atreva a reconocer que se equivocó y defienda lo que es justo”.

En un comunicado, Pinedo Flórez asegura que jamás vendió una playa. “Si fuera una playa, no tendría una escritura pública. Me limité a cumplir lo ordenado por el Concejo de la ciudad: vender unos activos para financiar el presupuesto de Vivienda de Interés Social del año 2008, presupuesto que fue aprobado en el año 2007, sin mi participación porque aún no me había posesionado”, recalca.

Y sostiene que dicho bien fue propiedad de la Alcaldía de Cartagena desde el año 1999, con escritura pública debidamente registrada en el Registro de Instrumentos Públicos y no impugnada por autoridad alguna. “Yo llego a la Alcaldía en el 2008 y la escritura pública es del año 1999”, expone.

La exalcaldesa de Cartagena agrega que esa misma denuncia fue interpuesta e investigada por la Procuraduría General de la Nación. Y la Sala Disciplinaria a través de fallo del 11 de febrero de 2016, la absolvió de todos los cargos, en decisión suscrita por los Procuradores Primero y Segundo Delegado: Juan Carlos Novoa Buendía y María Eugenia Carreño Gómez.

“Del anterior estudio se puede colegir, que el carácter jurídico de baldío del lote de terreno, denominado “Polígono Hotel las Velas” le fue dado por mandato de la ley, por encontrarse ese bien en los supuestos previstos en las Leyes 137 de 1959 (artículo 7) y 388 de 1997( Artículo 123), normatividad que le concedió el derecho de dominio y posesión sobre el inmueble al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, con la condición de transferir a su vez esa propiedad a título de compraventa a favor de un particular”, se lee en el comunicado.