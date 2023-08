Juan Manuel Montes Farah, el médico cartagenero con un legado inmortal

Diana Espinosa Lozano, profesional universitaria en Cuidado Crítico, recuerda a quien fue su jefe por 11 años como un hombre que nunca flaqueó. “Nunca sentimos que tuviera temor. El temor lo teníamos todo. Él siempre fue constante, convincente”.

En medio de las tensiones del día a día y propias de una Unidad de Cuidados Intensivos, Diana recuerda aquel talento del doctor Montes para imitarlos a todos. “El doctor era muy mamador de gallo, nos remedaba a todos. Entonces en medio de la tensión siempre nos sacaba una sonrisa o una carcajada”.

Para la doctora Isaura Mercado Coneo, el doctor Montes fue su mentor, su ejemplo a seguir.

“Trabajé seis años con el doctor Montes y sin duda su legado es la humanización, la atención al paciente, porque muchas veces en la academia no te preparan para eso. Con el doctor Montes aprendí a tratar al paciente, a lograr una UCI de puertas abiertas, es decir, no sólo era el paciente, sino la mamá, la esposa o el papá de ese paciente. Él me enseñó que si eran ocho camas, eran ocho tragedias que involucraban no solamente la enfermedad sino también la situación socioeconómica de su familia”.