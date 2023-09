Jóvenes incursionan en el INEM y causan destrozos, hay vigilantes heridos

La Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices, INEM Cartagena, se encuentra en estado de alerta debido a los más recientes ataques por parte de jóvenes en riesgo organizados en supuestas pandillas.

Los disturbios tiene con mucho temor y preocupación a la comunidad estudiantil y sobre todo a las directivas, quienes claman por ayuda de la Alcaldía de Cartagena y la Policía Metropolitana de Cartagena.

¿Qué sucedió? Ayer martes 26 de septiembre, una vez más, un grupo de jóvenes armados con machetes, punzones, hondas y piedras irrumpieron en las instalaciones del INEM, destruyendo los muros de protección, arrancando los arbolitos recién sembrados, matando a varios animales como iguanas, atracando a estudiantes desprevenidos y causando pánico en toda la comunidad escolar.

Además, según conoció El Universal, estos vándalos desalojan constantemente a los alumnos de las canchas deportivas del colegio, insultan y vociferan obscenidades delante de los más pequeños y han provocado incendios forestales. Lea: Emergencia en el INEM: “Hace una semana no vienen a recoger las basuras”

Y otra acción indignante y preocupante es que han herido en dos ocasiones a los trabajadores del servicio de vigilancia.

Como si fuera poco, a la salida de las clases protagonizan ‘batallas campales’ armados contra algunos estudiantes de la escuela, sembrando el pánico y temor en los barrios adyacentes. De igual manera, han amenazado de muerte al rector porque este les pide suspender el acoso y el abuso contra la comunidad escolar. Lea: Problema solucionado: Veolia recogió las basuras acumuladas en el INEM

Arides Sandoval Peñata, rector de la institución, le confirmó a El Universal que ha sido amenazado de muerte por exigir el cese de estos actos violentos, y es por ello que solicita protección para él y su familia.

Contó que la Policía Nacional ha respondido en algunas ocasiones, dispersando a los agresores, pero los disturbios persisten ya que los jóvenes regresan a los pocos minutos a las instalaciones con mayor determinación después de cada intervención policial.

“Es necesario parar este acoso y agresión, no más vigilantes agredidos, no más daños a una institución que es del pueblo de Cartagena. Por Dios, prestamos un buen servicio a más de 5.000 estudiantes, y unos pocos jóvenes sin autoridad familiar ocasionan este abuso”, señaló Sandoval, quien solicitó a las autoridades civiles y policiales no dejarlo solo con la situación.