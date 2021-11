Esto debido a que no entregó información sobre el megaproyecto de “Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique” y su impacto en la búsqueda de personas que desaparecieron en medio del conflicto armado, que presuntamente fueron arrojadas al cuerpo de agua y cuyos cuerpos reposarían en los lugares de injerencia de intervención del proyecto. (Lea aquí: Proyecto del canal del Dique sería adjudicado en 2021)

Respecto al incidente, un vocero de Cardique precisó que la entidad no ha sido notificada del proceso por parte de la JEP.

“La apertura de este trámite correccional se justifica en la importancia de asegurar el correcto funcionamiento de la administración de justicia y con este la garantía de los derechos de las víctimas. Vale la pena recordar que la información solicitada es imprescindible para decidir sobre la procedencia y el alcance de las medidas de protección respecto de los cuerpos no identificados que presuntamente reposan en los lugares de injerencia del proyecto de ‘Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique’, por lo que la falta de respuesta por parte de las entidades se erige en un obstáculo para la satisfacción de los derechos de quienes acuden a la jurisdicción”, argumentó la SAR.

En junio de 2021, la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SAR) de la JEP solicitó a Cardique, en un plazo de 30 días, más información sobre el estado del megaproyecto y los posibles impactos que este puede tener sobre los derechos de las víctimas. Sin embargo, cumplido el tiempo la corporación no respondió.

Llamado a la CRA

Con relación a la solicitud de medida cautelar hecha por la Ruta del Cimarronaje en el Caribe Colombiano, la JEP criticó las respuestas entregadas por la Corporación Autónoma del Atlántico (CRA), puesto que no atendió todas las preguntas realizadas.

“Dicha corporación se limitó a responder si se han tramitado licencias ambientales con relación al proyecto de ‘Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique’. No obstante, no respondió la totalidad del cuestionario remitido por la jurisdicción”, indicó la JEP. Por lo tanto, le dio un plazo de cinco días para que subsane la información y advirtiendo que si no lo hace también sería objeto de un incidente.