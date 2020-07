Isleños anuncian acciones legales por proyecto de marina en La Bodeguita

La construcción del proyecto ‘Marina Cartagena de Indias’ en la bahía de las Ánimas sobre el muelle de La Bodeguita y que lidera la Corporación de Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo) ha generado un descontento en las comunidades de la zona insular que se oponen a que el trámite para su concesión continúe. Lea: Se reaviva polémica por construcción de marina en la Bahía de las Ánimas

En diálogo con El Universal, Wilman Herrera Imitola, representante del Consejo Comunitario de Caño de Loro, asegura que adelantará las acciones legales que permitan resolver las inconformidades de las comunidades afrodescendientes asentadas en la zona insular.

“El señor Irvin Pérez (presidente de Corpoturismo) desconoce hoy una verdad histórica y es la presencia de comunidades étnicas en el muelle de La Bodeguita, porque a pesar de que existe una certificación que es la 1616 del 20 de diciembre de 2016 que determinó que en el área donde se va a desarrollar la marina no existen comunidades negras, esta se aparta de una realidad porque la anterior presidenta de Corpoturismo, Zully Salazar, desconoció también esta verdad”.

Según Herrera, si el proyecto no acoge el proceso de consulta previa con las comunidades estaría en contravía de los postulados de la Constitución de Colombia y los convenios internacionales.

“Y es por ello por lo que vamos a iniciar acciones pertinentes porque el señor Irvin Pérez no le ha dicho la verdad a la Dirección de Consulta Previa, no ha reconocido la existencia de comunidades y ese acto administrativo que data del 20 de diciembre de 2016 que dice que no hay comunidades negras consta de presunción de ilegalidad”.

El líder solicita a la Dirección General Marítima (Dimar) que se abstenga de entregar la concesión porque “si no se agota el proceso de consulta previa es improcedente llevar a cabo este proyecto”.

“En la Capitanía de Puerto se encuentran registrados los nombres de los propietarios de las lanchas que residen en estas comunidades negras y también se encuentra inscrita la cooperativa pública que lleva a los pasajeros que salen del muelle hacia Caño de Loro y Bocachica. Esta conectividad existente e histórica no se puede desconocer por eso vamos a demandar el acto administrativo y a denunciar penal y disciplinariamente al señor Irvin Pérez”, agregó.

El Universal tuvo acceso a un oficio de la Dimar donde se expone que, mediante oficio del 17 de diciembre de 2019, el director de Consulta Previa del Ministerio del Interior manifestó que la certificación número 1616 de diciembre de 2016 que indica que no se registra presencia de comunidades indígenas y minorías en el área del proyecto ‘Marina Cartagena de Indias’ se “desarrolló de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia Constitucional y en la Directiva Presidencial 10 del año 2013”.

Corpoturismo defiende el proyecto

El presidente ejecutivo de la Corporación de Turismo de Cartagena de Indias (Corpoturismo), Irvin Pérez Muñoz, reiteró que el proyecto que busca la ampliación del muelle de La Bodeguita viene en proceso desde el año 2016 y que su finalidad no es la privatización de los servicios que se ofrecen.

Lea: Ampliación de La Bodeguita no es una privatización del muelle: Corpoturismo

“Es la oportunidad de poder organizar la actividad turística de pasajeros hacia la zona insular con mayores capacidades y comodidades para quienes toman servicios desde el muelle sea operadores o las mismas comunidades de la Isla de Tierrabomba. Interpretar que se busca la privatización es equivocado. Esta actividad se viene realizando exactamente igual por más de 20 años en este mismo sitio, solo que sin las condiciones necesarias”, dijo.