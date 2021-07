La subdirectora de contratos y seguimiento de IPSE, Lisbeth Villa Carpio, le aclaró a El Universal que el responsable de la prestación del servicio es la Alcaldía. “Nosotros suministramos, de acuerdo a requerimientos y prioridades de comunidades, grupos electrógenos o plantas o sistemas híbridos con soluciones fotovoltaicas para generación de energía. Si se presta o no un buen servicio, quien hace seguimiento y monitoreo a los prestadores es la Superintendencia”, dijo.

Además —continuó— en junio validaron que todo funcionara correctamente, se repotenció el sistema híbrido con capacidad de 400 kilovoltiamperio. “Con este sistema que entregamos se deben garantizar 12 horas de funcionamiento con diesel en la noche, y en el día de seis a ocho horas con el sistema fotovoltaico, de acuerdo a la cantidad de luz”.

Para el caso de Isla Fuerte, detectaron falencias con el operador, por ello están trabajando en fortalecimiento institucional, frente a su capacidad operativa y técnica porque no cuentan con personal suficiente para garantizar la correcta operación y mantenimiento de dichos activos.

“Los prestadores tienen la obligación de cargar en el Sistema Único de Información (SUI) lo que están haciendo para acceder a los subsidios, que se ve reflejado en combustible, no han cargado la información en el SUI, por lo que no han tenido el combustible suficiente. El operador no ha adelantado estas gestiones”, mencionó Villa Carpio.

Adicional, el operador también debe gestionar con qué tarifa opera el sistema híbrido.