Isis sigue sufriendo por su vejiga neurógena, EPS no responde

“La salud de mi hija no ha mejorado, al contrario, empeoró. Además no ha tenido más seguimiento con su especialista en Medellín desde que nos dijeron que su cuerpo había rechazado el implante, hemos ido a la IPS para que le autoricen la nueva cirugía, pero en la Clínica General del Norte no la han aprobado”, dice con desespero Jeiki, quien ya no sabe qué más hacer para que su hija tenga una mejor calidad de vida.