Otras dudas

Aparte del valor, otra presunta anomalía en el acuerdo es que la firma ganadora se habría legalizado un par de meses antes.

“Se realizó mediante una invitación ofertada a la que se presentaron tres empresas, no sabemos cuáles fueron los criterios para la escogencia, sin embargo la que finalmente compró en septiembre el lote fue una creada en junio del año pasado con un capital de dos millones de pesos. El contrato fue a espaldas de los acreedores de Edurbe que tienen derecho a saber el patrimonio de la entidad porque para ellos es prenda de garantía, la celebración del mismo de manera confidencial no debió suceder”, sostuvo la fuente denunciante.

Otro aspecto hallado en la investigación es la forma en que se pactó el método de pago.

“El primer pago fue de 300 millones de pesos, era el requisito para la firma de la escritura pública, pero ese valor no representa ni el 3% del total. Es decir, se les entregó el inmueble por un primer pago increíble. El segundo pago era de $1.100 millones que iban a ser entregados en los 45 días siguientes y tenemos información de que actualmente no se ha entregado, o sea que hasta el momento lo único que ha recibido Edurbe por esa venta es la suma de 300 millones de pesos. El tercer pago debía ser por $2.600 millones y el plazo para entregarlos era el 31 de diciembre del 2020 o mediante pagos sucesivos de 100 millones mensuales, opciones que tampoco se han materializado. El cuarto pago era de 5 mil millones de pesos que iban a ser entregados a medida que el proyecto fuera avanzando o con la entrega de áreas administrativas que ascendieran a ese valor, pero no sabemos aún qué clase de proyecto es el que se piensa realizar en esa zona. Y el quinto pago, por $6.304 millones, iba a realizarse una vez el comprador alcanzara el punto de equilibrio de su proyecto y así pagarles a los acreedores, sin embargo no especifica valores. Todos esos aspectos encontrados en el contrato nos llamaron la atención, por eso se conminó a la Junta Directiva de Edurbe a proceder con su liquidación”, enfatizó la fuente.