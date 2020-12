Este diálogo comenzó con una reflexión en torno a “la paradoja de la vida económica y política de la ciudad”, donde se reconoció que “Cartagena es un caso excepcional en el contexto colombiano”, según la Alcaldía esto es debido a que el crecimiento económico se ha concentrado en ciertos sectores y no se ha irrigado de manera adecuada hacia las comunidades más vulnerables. Este panorama se agudiza por la ingobernalidad en la que ha estado sumergida la administración distrital en los últimos años. Participantes El primer panel del evento denominado 'Impacto de la corrupción en la vida social, económica y política',estuvo moderado por Jaime Abello, director ejecutivo de la Fundación Gabo. Este contó con la participación de María Margarita Zuleta, actual directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes; Salomón Kalmanovitz, excodirector del Banco de la República; Gustavo Duncan, docente del departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la universidad EAFIT de Medellín; y Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian y exviceministro de Hacienda.

Impacto de la corrupción



Durante el primer conversatorio se expuso la necesidad de que se estudie a profundidad la corrupción en el país y su análisis desde el escenario de la democracia, en particular en los procesos de elección popular y las contrataciones que se generan por prestación de servicio al interior de las administraciones públicas.

Como síntesis de lo expuesto por los panelistas, Abello expresó que en torno al problema concluyen múltiples factores como “la informalidad, la tolerancia ciudadana hacia el flagelo, economías subterráneas y grupos expertos que usan las oportunidades de la corrupción” para sacar dividendos; por lo que pidió a los invitados entregar unas recomendaciones a la Alcaldía de Cartagena.



Para Kalmanovitz, en Cartagena “se debe exigir al Fiscal General de la Nación que se nombre un investigador anticorrupción especial, tipo Iván Velásquez, para que acuse a los máximos arquitectos de la corrupción, sean juzgados, devuelvan lo robado y paguen cárcel por sus delitos”.



“También activar las organizaciones ciudadanas, las ONG, que se unan a la lucha contra la corrupción para que a futuro las obras de servicios públicos sean los ciudadanos los que premien el buen gobierno; que haya medidas progresistas, de sucesión, porque se requiere continuidad; que los centros de pensamiento de las universidades jueguen un papel fundamental en el diagnóstico detallado, proponer una agenda integral de reformas e irlas monitoreando”, acotó.



Así mismo, Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian y exviceministro de Hacienda, y otro de los panelistas invitados, señaló que “lo que dice Salomón (Kalmanovitz) es acertado, porque desde la justicia es donde se debe arrancar y tener a alguien intachable como un Iván, estoy cien por cuento de acuerdo”.



“Este es un problema que tiene más de 50 años, hay demasiada gente metida, y lo que creo es que debe haber un mecanismo de transacción. En la lucha contra la corrupción hay que romper el susto y si todos se unen, porque esto no es cosa de un individuo y hay demasiada plata ilícita, debe haber una transacción de un mundo mejor que fue lo que hizo Theodore Roosevelt, cuando mataron al Presidente Garfield de los Estados Unidos, en 1882”.



En esa misma línea, Gustavo Duncan, docente del departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la universidad EAFIT de Medellín; indicó que “esta transacción es muy distinta a la del Acuerdo de Paz, esta debe ser progresiva y con continuidad en el tiempo, donde el Estado pueda, no sólo reclamar menores niveles de corrupción, sino que la corrupción tenga menos costos en término de rendimientos sociales en la inversión pública”.