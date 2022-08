Mejoramiento del Parque Espíritu del Manglar: la plata está, ¿qué falta?

“¿Para qué abren sus puertas, si no invierten en él?”. Estas fueron las palabras del exgobernador de Bolívar, Dumek Turbay, a través de un hilo de Twitter que publicó hace tres días, en el que denuncia el deterioro del Parque Espíritu del Manglar, en Chambacú, luego de que la periodista Leidys Rivero Martínez escribiera la columna “¿Desidia o intereses ocultos?”, hablando sobre el mismo tema. Lea aquí: ¿Desidia o intereses ocultos?

¿Para qué abren sus puertas si no invierten en él? Este es un espacio de integración y felicidad que necesitamos recuperar para los cartageneros. Traslado la pregunta de la periodista @LeidysRiveroM , ¿Decidia o intereses ocultos? pic.twitter.com/qnYVZOiBYa

Además, aclaró: “Contrario a los rumores, no se privatizará el Espíritu del Manglar. Puede que sí haya ‘terceros’ interesados en adoptar el parque sin ánimo de lucro, estrategia que hace parte de nuestro plan de sostenibilidad del espacio público, debido a que los recursos con los que contamos no son suficientes para mantener más de 500 parques y zonas verdes de la ciudad; pero estas personas jurídicas no serán consideradas mientras la Gobernación esté interesada en administrarlo”. Lea también: Adoptan 12 parques y zonas verdes de Cartagena para su mantenimiento

En cuanto a la firma, Blanco señaló que la Alcaldía, a través de Espacio Público, realizó algunas modificaciones en el convenio. Por esta razón aún no había sido firmado, pero ya fue remitido a la gobernación para que complete el proceso y comience las adecuaciones.