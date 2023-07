Inundaciones en distintos sectores de Cartagena por fuerte aguacero

- Los menores no deben salir a bañarse mientras llueve, sobre todo en cercanías de arroyos peligrosos.

- Limpiar los canales para evitar que las aguas se estanquen.

- Desconectar los equipos electrónicos y no usarlos durante las tormentas eléctricas.

- No arrojar basuras a la calle. Teniendo en cuenta los pronósticos de lluvias y ventarrones, solo saque la basura cuando vengan a recogerla y no antes, para que no la arrastre el arroyo.

- Se recomienda extremar las medidas de seguridad en el desarrollo de actividades marítimas.