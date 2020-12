Debido a las grandes grietas y deterioro que tiene el puente Las Palmas, la Alcaldía de Cartagena anunció la reconstrucción del mismo, sin embargo, el representante Legal de KMA Construcciones, a quien se le adjudicó el proyecto del Corredor Turístico y Portuario, sostuvo que realizar esta obra constituiría un detrimento patrimonial.

Es de precisar que el secretario de Infraestructura, Luis Villadiego, dio a conocer la semana pasada que ya se cuentan con los diseños e ingeniería de detalle para llevar a cabo el proyecto y que en este momento elaboran los estudios preliminares para el proceso de contratación. (Lea aquí: Reconstrucción del puente Las Palmas se dará en dos etapas en 2021)

¿Por qué sería detrimento?

A través de una carta, el representante de la firma KMA Construcciones, Ménzel Amín, explicó que si bien comprenden la urgencia y necesidad de realizar la intervención de dicha estructura, que conecta a Manga con el Pie del Cerro, hacerlo generaría un detrimento patrimonial a las arcas de la ciudad ya que la obra está incluida en el proyecto que les fue adjudicado mediante la Resolución 9217 del 16 de diciembre de 2019.

La misiva fue enviada al alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, al secretario de Infraestructura, Luis Villadiego, al procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, y al contralor General de la República, Carlos Córdoba.

“Es menester resaltar que no advertir la existencia de intervención del referido puente en el plan de trabajo del Concesionario, implicaría per se, consentir en el posible detrimento patrimonial en que incurriría la Alcaldía de Cartagena de Indias, toda vez que es evidente que el proyecto ya adjudicado (Resolución 9217) tiene en su alcance Ia construcción de una nueva infraestructura, y por lo tanto, guardar silencio respecto a la expectación que tiene esa secretaría (Infraestructura) con las obras en el mencionado puente fuera de lo contenido en el proyecto a nosotros adjudicado, hace que no guarde relación alguna nuestra firme intención de iniciar prontamente las obras allí previstas con los beneficios que aducimos brindaría el mismo para la comunidad”, dice un aparte del documento.