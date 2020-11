El proceso

Alega que esto no lo ha entendido muy bien la comunidad y el alcalde William Dau, que desde un principio ha dicho que es enemigo de estas casetas de pago. Desde KMA aseveran que han intentado reunirse con Dau para presentarle otras propuestas para poder lograr que el proyecto avance.

“Nos da mucho pesar que el proyecto en Cartagena no avance. Esta es una acción público privada sin recursos públicos, al margen de las discusiones que hay sobre los peajes, que es otro tema. Durante todos estos 11 meses nos hemos puesto a la tarea de pedirle al alcalde que nos atienda para darle otras propuestas”, indicó el representante de la firma, quien añadió que “desafortunadamente solo nos ha atendido en una ocasión y esa vez nos dijo que no apoyaba los peajes y le llevamos seis propuestas”. (Lea aquí: Tribunal deja en firme facultades del alcalde para firmar APP Corredor Portuario)

El Universal conoció que en este tiempo la firma ha estado surtiendo todo el proceso de las defensas de las tutelas, donde “los jueces han sido muy transparentes en decir que hay otros mecanismos contractuales para solucionar esto. Recientemente nosotros impusimos una acción de cumplimiento y la respuesta era la esperada. El juez nos dijo que había unas acciones contractuales que son las que hay que acometer, pues el contrato está adjudicado y está en una etapa donde tienen que ser más acciones administrativas”.

En las mesas de trabajo KMA había pedido al alcalde de Cartagena reestructurar el proyecto con el fin de llegar a un acuerdo y así “firmar el contrato, porque no hay otro mecanismo, solo nos atendió una vez y ahí le hicimos las seis propuestas diferentes. Una de estas era la de los peajes estratificados, algo que no existe. Sin embargo, lo que nos dijeron fue que diéramos más, pero ellos no explicaban por qué no las aceptaban, nunca recibimos una retroalimentación de ellos”.

La acción judicial, según explicó KMA, tendría por objeto pedir, en principio, la firma del contrato. De no darse, haría “una reclamación económica por el lucro cesante (lo gastado e invertido hasta ahora) y daño emergente (las utilidades que se pensaban recibir)”.