La ciudadanía cartagenera continúa mostrando su inconformismo por la supuesta poca efectividad a la hora de resolver sus problemas comunales, principalmente porque las inspecciones de Policía siguen cerradas al público.

Temas relacionados con invasiones al espacio público, construcciones, violencia intrafamiliar, entre otras, son algunas de las afectaciones más comunes por las que se solicita ayuda en estos recintos, sin embargo, debido a la pandemia por el COVID-19 la atención solo se está brindando de forma virtual, y según los denunciantes los resultados no son los mismos.

Al parecer, los inspectores solo están haciendo visitas a los barrios en casos excepcionales o de suprema urgencia, y eso ha entorpecido los procesos que los cartageneros quieren llevar a cabo.

Un caso particular

Mireya Drosos, una residente en Canapote, alega que una construcción vecina está cometiendo perturbación a su posesión, sin embargo la inspectora de su zona no ha atendido el requerimiento y la obra sigue afectándola. La mujer contó que en primera instancia, cuando tuvo un altercado con los propietarios de la casa aledaña, sí le garantizaron amparo policivo y se ordenó sellar la obra, pero este cierre nunca se hizo efectivo por parte de la Policía y ahora no solo siguen los trabajos sino que la inspectora no le ha atendido la nueva queja.

“No hemos podido hacer valer nuestros derechos, necesitamos que nos permitan hacer la denuncia como debe ser, presentar la documentación y que vengan a realizar la inspección con personal especializado, pero hay un decreto distrital que mantiene a las inspecciones cerradas para la atención presencial, eso nos tiene frenados. La inspectora dice que por recomendación médica no puede venir y que facultó a la Policía para que sellara la obra, pero todo sigue igual. Le pedimos a la Alcaldía que autorice la atención presencial en las inspecciones para que sus funcionarios hagan su trabajo”, sostuvo Mireya.

La señora explicó que la casa de al lado se adosó a su plafón y se ha metido a su propiedad, además ha echado concreto, agrietado las ventanas y sobre todo le ha perturbado la tranquilidad.

Sin embargo, y pese a que las quejas por razones similares son de distintos barrios, la Alcaldía aún no tiene contemplado un retorno a las actividades en estos establecimientos.

Desde la Secretaría del Interior del Distrito argumentaron que: “Todavía no hay una fecha establecida para la reapertura de las inspecciones y atender de manera presencial a la ciudadanía. Se está a la espera de unos nombramientos que debe hacer la Administración. No obstante, los servicios se están prestando de forma virtual a través de llamadas y correos electrónicos. Por ahora tampoco hay visitas a las obras por parte de los inspectores, se deben primero establecer unos protocolos internos en la secretaría”.