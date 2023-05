¡Insólito! Se pelearon a puños en tienda de Crespo por partido del Real Madrid

Los comentarios tras el video no tardaron en llegar. “Qué tristeza ver cómo se agraden por un simple juego, hasta donde hemos llegado”, “¿tu crees que yo voy a pelear por un equipo de fútbol? No señor”, “El real Madrid eliminado y el otro peleando, manda h*$?”, “Lo único que me alegra es que fue apuño limpio, sin armas ni mas nada”, fueron algunas de las reacciones al video.

Los enfrentamientos callejeros en Cartagena han generado un aumento en los índices de criminalidad y han dejado como consecuencia heridas y pérdidas de vidas humanas. Ante este escenario, es imperativo que las autoridades locales implementen estrategias efectivas para prevenir y controlar estas riñas, promoviendo la educación, la resolución pacífica de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.